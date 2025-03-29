Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 05:34

Тайник с СВУ для теракта найден рядом с Измайловским кремлём

ФСБ задерживает подозреваемого. Скриншот видео © ФСБ России

ФСБ задерживает подозреваемого. Скриншот видео © ФСБ России

Тайник агента украинских спецслужб с СВУ для теракта у одного из МФЦ Москвы был спрятан у гаражей на востоке столицы — рядом с Измайловским кремлём. Об этом узнал корреспондент РИА «Новости».

На видео задержания и допроса преступника попал район обнаружения бомбы – стена с граффити и водоём, а вдалеке отель «Альфа Измайлово». Стена с ролика ФСБ расположена рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлём и отелем «Альфа Измайлово». Корреспондент заметил, что у пруда гуляет много мамочек с детьми, пожилые жители и собачники.

Обещали $10 тысяч: Появилось видео поимки наймита во время разведки перед терактом в Москве
Обещали $10 тысяч: Появилось видео поимки наймита во время разведки перед терактом в Москве

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был задержан завербованный украинскими спецслужбами рецидивист, который собирался подорвать административное здание. Ему пообещали, что после теракта он поедет на Украину воевать в составе ВСУ. ФСБ нашла его самодельную бомбу весом пять килограммов на основе аммонала, которая приводилась в действие с помощью часового механизма.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar