Тайник с СВУ для теракта найден рядом с Измайловским кремлём
ФСБ задерживает подозреваемого. Скриншот видео © ФСБ России
Тайник агента украинских спецслужб с СВУ для теракта у одного из МФЦ Москвы был спрятан у гаражей на востоке столицы — рядом с Измайловским кремлём. Об этом узнал корреспондент РИА «Новости».
На видео задержания и допроса преступника попал район обнаружения бомбы – стена с граффити и водоём, а вдалеке отель «Альфа Измайлово». Стена с ролика ФСБ расположена рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлём и отелем «Альфа Измайлово». Корреспондент заметил, что у пруда гуляет много мамочек с детьми, пожилые жители и собачники.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был задержан завербованный украинскими спецслужбами рецидивист, который собирался подорвать административное здание. Ему пообещали, что после теракта он поедет на Украину воевать в составе ВСУ. ФСБ нашла его самодельную бомбу весом пять килограммов на основе аммонала, которая приводилась в действие с помощью часового механизма.