Тайник с СВУ для теракта найден рядом с Измайловским кремлём

Тайник агента украинских спецслужб с СВУ для теракта у одного из МФЦ Москвы был спрятан у гаражей на востоке столицы — рядом с Измайловским кремлём. Об этом узнал корреспондент РИА «Новости».

На видео задержания и допроса преступника попал район обнаружения бомбы – стена с граффити и водоём, а вдалеке отель «Альфа Измайлово». Стена с ролика ФСБ расположена рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлём и отелем «Альфа Измайлово». Корреспондент заметил, что у пруда гуляет много мамочек с детьми, пожилые жители и собачники.