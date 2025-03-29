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29 марта, 06:48

Роллы внезапно попали в список провокаторов ожирения

Врач Устинова: Соки и роллы способствуют быстрому набору веса

Любители суши и роллов зачастую не догадываются, что они способствуют набору лишнего веса из-за основного продукта — риса, — содержащего большое количество углеводов и калорий. К примеру, порция популярных роллов «Калифорния» или «Филадельфия» весом 250 г содержит порядка 500 калорий. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Устинова.

По её словам, ещё одним провокатором быстрого ожирения являются соки, в 100 мл которых содержится до 15 г углеводов, то есть порция 350 г равносильна 10 ложкам сахара. Аналогично и с замороженными смузи. Кроме того, набору веса способствуют мюсли, хлопья, орехи в меду и другие готовые завтраки.

«Высокоуглеводные сочетания продуктов, такие как паста, лазанья, плов и макаронные изделия с различными соусами, также могут стать причиной набора лишнего веса при частом употреблении», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее психотерапевт раскрыл неочевидную причину ожирения. По его словам, стресс провоцирует срывы на нездоровое питание. Кроме того, названы шесть главных врагов стройной фигуры. В частности, отказ от завтрака препятствует похудению.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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