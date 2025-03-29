Полиция Украины возбудила дело после трагедии с моделью Марией Ковальчук

Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по делу 20-летней модели из Львова Марии Ковальчук, которую нашли на обочине в ОАЭ с многочисленными переломами. Об этом сообщили в украинских СМИ.

Следователи в Львовской области инициировали отдельное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. Данная статья касается наказания за торговлю людьми, а также за вербовку, перемещение или укрытие жертвы с целью эксплуатации. В полиции подчеркнули, что в настоящее время проводится досудебное расследование, подробности этого дела не раскрываются.