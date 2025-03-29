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Регион
29 марта, 10:01

Полиция Украины возбудила дело после трагедии с моделью Марией Ковальчук

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по делу 20-летней модели из Львова Марии Ковальчук, которую нашли на обочине в ОАЭ с многочисленными переломами. Об этом сообщили в украинских СМИ.

Следователи в Львовской области инициировали отдельное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. Данная статья касается наказания за торговлю людьми, а также за вербовку, перемещение или укрытие жертвы с целью эксплуатации. В полиции подчеркнули, что в настоящее время проводится досудебное расследование, подробности этого дела не раскрываются.

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Украинское агентство эскортницы Ковальчук «поставляло» девушек во многие страны

Напомним, что 20-летнюю украинку Марию Ковальчук нашли на обочине в Дубае с многочисленными переломами. Позже появились шокирующие детали. В местной полиции считают, что девушка упала с большой высоты на закрытой стройке. Родные украинки уверены, что Ковальчук могла попасть в сексуальное рабство.

Александра Мышляева
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