Thairath: Число погибших от землетрясения в Бангкоке возросло до 13

Количество погибших от землетрясения возросло до 13 человек, ещё 10 получили ранения, а 118 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Thairath.

Издание ссылается на данные полиции тайской столицы, согласно которым больше всего людей погибли при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора в северной части города — там трагедия унесла восемь жизней. В районе по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы. Ещё один человек — строитель из Мьянмы — погиб на другом объекте. Другие смертельные случаи связаны с падением с высоты и эвакуацией по пожарной лестнице.