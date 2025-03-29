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29 марта, 14:37

Thairath: Число погибших от землетрясения в Бангкоке возросло до 13

Последствия землетрясения в Бангкоке. Обложка © ТАСС / Павел Каравашкин

Последствия землетрясения в Бангкоке. Обложка © ТАСС / Павел Каравашкин

Количество погибших от землетрясения возросло до 13 человек, ещё 10 получили ранения, а 118 считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Thairath.

Издание ссылается на данные полиции тайской столицы, согласно которым больше всего людей погибли при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора в северной части города — там трагедия унесла восемь жизней. В районе по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы. Ещё один человек — строитель из Мьянмы — погиб на другом объекте. Другие смертельные случаи связаны с падением с высоты и эвакуацией по пожарной лестнице.

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Напомним, что в Мьянме масштабы природной катастрофы, разразившейся 28 марта, ещё чудовищнее. Согласно данным на сегодня, в стране погибли более тысячи человек. Количество пострадавших оценивают в 2400 человек, при этом нет точной информации о том, сколько пропавших может находиться под завалами.

Юрий Лысенко
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