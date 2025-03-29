Работаем на благо России: Апачев извинился за граффити в Судже и предложил Хинштейну помощь
Блогер Апачев заявил, что готов понести наказание за граффити в Судже
Блогер Аким Апачев, которого обвиняют в вандализме за нанесение нецензурных граффити в Судже, сообщил, что на допросе в МВД признал свою вину и готов понести наказание. Он также предложил губернатору Курской области Александру Хинштейну свою помощь в восстановлении памятников в регионе.
«Докладываю по ситуации со своими граффити. Опрос в МВД прошёл. Вину признал. Готов нести ответственность. Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе. Понимаю, что накал страстей между нами был высок, но мы все делаем одно дело и работаем на благо России», — рассказывает он подписчикам.
Напомним, Апачев приехал в Суджу и начал расписывать здания и заборы. Некоторые надписи содержали нецензурные слова. Когда местные жители выразили недовольство его действиями, блогер стал грубить и угрожать, а также предлагал им «приехать и закрасить его творчество». Тогда в ситуацию вмешался Александр Хинштейн, пообещав оштрафовать Апачева за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм. После этого блогер заявил, что никого не хотел обидеть своими художествами.
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