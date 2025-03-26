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Регион
26 марта, 18:18

«Бесконечно бегать не получится»: Хинштейн обратился к оскандалившемуся в Судже Апачеву

Хинштейн: У Апачева после поездки в Суджу не получится сбежать от полиции

После поездки в Суджу Курской области блогер Аким Апачев, нарушивший запрет на въезд в приграничную зону, больше не сможет уклоняться от правоохранительных органов. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, полиция испытывает трудности с тем, чтобы задержать «бегающего» Апачева, который уклоняется от ответственности по трем административным правонарушениям. Кроме того, правоохранители пока не могут провести с ним беседу в рамках доследственной проверки по делу о вандализме (статья Уголовного кодекса).

«Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придётся в любом случае — закон одинаков для всех», — написал врио губернатора Курской области в телеграм-канале.

По его словам, подавляющее большинство (около 90%) жителей Суджи не приняли извинения Апачева за его нецензурные граффити в городе. Опрос был проведён в телеграм-канале Хинштейна.

Напомним, ранее Хинштейн пообещал наказать Апачева за матерные граффити в Судже. Он подчеркнул, что рэпера оштрафуют. В свою очередь почётный курянин Александр Поветкин пообещал «размотать» рэпера за хамское отношение к жителям Суджи. Сам Апачев вскоре поспешил заявить, что никого не хотел обидеть своим творчеством.

Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»
Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»
Обложка ©

VK / Аким Апачев

Наталья Демьянова
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