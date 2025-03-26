«Бесконечно бегать не получится»: Хинштейн обратился к оскандалившемуся в Судже Апачеву

После поездки в Суджу Курской области блогер Аким Апачев, нарушивший запрет на въезд в приграничную зону, больше не сможет уклоняться от правоохранительных органов. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, полиция испытывает трудности с тем, чтобы задержать «бегающего» Апачева, который уклоняется от ответственности по трем административным правонарушениям. Кроме того, правоохранители пока не могут провести с ним беседу в рамках доследственной проверки по делу о вандализме (статья Уголовного кодекса).

«Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придётся в любом случае — закон одинаков для всех», — написал врио губернатора Курской области в телеграм-канале.