Бывшую невестку Ющенко развели в Москве на 10 млн, она винит бизнес-партнёршу

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко стала жертвой мошенников. В Москве аферисты развели её на 10 миллионов рублей, а узнала она об этом только через год, сообщает Mash.

38-летняя Лиза Ющенко совершенно случайно выяснила, что у неё есть неоплаченный кредит в размере 10 млн рублей. Оказалось, что появился он ещё в 2023 году, когда она находилась на Мальдивах, — на лечении. Она грешит на свою бывшую бизнес-партнёршу — модницу и автора женских курсов Надежду Амрани, которая могла предоставить фальшивые бумаги. Недавно в суд прилетело исковое заявление с требованием взыскать с Ющенко около 20 млн рублей.

Лиза некогда была женой сына Виктора Ющенко, у них есть общая дочь. После развода она сошлась с российским бизнесменом, за что на Украине её просто возненавидели. Общаться с ней прекратила даже родная сестра — украинская блогерша Маша Ефросинина.