Крупная сумма и отравление этанолом: Сын музыканта Кузьмина рассказал подробности смерти отца

Сын композитора Александра Кузьмина, Василий, рассказал об обстоятельствах смерти отца. По словам 36-летнего наследника музыканта, за несколько дней до трагедии его 63-летний отец получил значительную сумму денег от лидера группы «Динамик», а вскоре после этого скоропостижно скончался.

Александру Кузьмину стало плохо на остановке общественного транспорта в Адлере. Прибывшие медики доставили его в больницу, но спасти мужчину не удалось. Василий полагает, что его отец мог умереть не своей смертью.

«Мне много разных людей сказали, что этанолом отравили. Он нашёл какого-то собутыльника, выпил с ним и отравился. У него забрали телефон. И его компьютер пропал», — рассказал Кузьмин-младший во время траурной церемонии прощания, его слова приводит The Voice.

С композитором и братом известного исполнителя Владимира Кузьмина простились сегодня в Москве. На гражданской панихиде в ЦКБ №1 сын музыканта поделился с журналистами воспоминаниями об отце. Он рассказал о непростых отношениях, которые их связывали, но подчеркнул, что навещал отца в больнице в последние дни его жизни. При этом виделись музыкант с сыном в последний раз за восемь месяцев до смерти Кузьмина.

Василий также упомянул, что Александр Борисович страдал от алкогольной зависимости — от него ушла жена, поэтому тот топил горе в алкоголе. Несмотря на ожидания наследника композитора, его знаменитый дядя Владимир Кузьмин так и не приехал на похороны брата.

Также Василий отметил, что певец всегда помогал брату финансово и был готов отправить деньги, как только они потребуются. Также артист настаивал на лечении ныне усопшего Кузьмина, но тот, кажется, тратил финансы не по назначению.