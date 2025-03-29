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29 марта, 18:41

Слово «папа» не произносила: Дочь Кузьмина поделилась наболевшим на его похоронах

Дочь Александра Кузьмина призналась в обиде на отца на его похоронах в Москве

Дочь покойного музыканта Александра Кузьмина Сюзанна не сдержала эмоций на его похоронах и рассказала о прохладных отношениях с отцом и своей на него обиде. Выяснилось, что девушка считает себя отчасти виновной в смерти артиста.

«Слово «папа» я не произносила никогда, к сожалению, или, к счастью. Я благодарна ему за то, что он дал мне жизнь. Я всегда это говорила. Я рождена была в любви, он очень сильно любил мою маму. Но он выбрал карьеру и творчество», — цитирует её StarHit.

Сюзанна рассказала, что они с отцом никогда не были близки, но ей горько, что он так скоропостижно умер. Наследница рассказала, что винит себя в смерти родителя — тот звонил ей перед Новым годом и предлагал встретиться, но получил отказ. Теперь девушка думает, что если бы согласилась, то артист мог бы быть ещё жив. Также Сюзанна призналась, что жалеет о своём решении не помогать отцу, но и тот не поддерживал её в сложные моменты, будто бы у него и не было дочери.

Также дочь Кузьмина заявила об ответственности его собутыльников в его уходе. Сюзанна считает, что в этом отчасти виновен каждый, что выпивал с музыкантом.

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Напомним, о смерти Александра Кузьмина стало известно 26 марта. Музыкант умер в возрасте 63 лет во время отдыха в Адлере. О его уходе рассказал в личном блоге старший брат покойного певец Владимир Кузьмин. Вдова композитора назвала причиной смерти остановку смерти на фоне сахарного диабета.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzmusic

Юрий Лысенко
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