Слово «папа» не произносила: Дочь Кузьмина поделилась наболевшим на его похоронах
Дочь Александра Кузьмина призналась в обиде на отца на его похоронах в Москве
Дочь покойного музыканта Александра Кузьмина Сюзанна не сдержала эмоций на его похоронах и рассказала о прохладных отношениях с отцом и своей на него обиде. Выяснилось, что девушка считает себя отчасти виновной в смерти артиста.
«Слово «папа» я не произносила никогда, к сожалению, или, к счастью. Я благодарна ему за то, что он дал мне жизнь. Я всегда это говорила. Я рождена была в любви, он очень сильно любил мою маму. Но он выбрал карьеру и творчество», — цитирует её StarHit.
Сюзанна рассказала, что они с отцом никогда не были близки, но ей горько, что он так скоропостижно умер. Наследница рассказала, что винит себя в смерти родителя — тот звонил ей перед Новым годом и предлагал встретиться, но получил отказ. Теперь девушка думает, что если бы согласилась, то артист мог бы быть ещё жив. Также Сюзанна призналась, что жалеет о своём решении не помогать отцу, но и тот не поддерживал её в сложные моменты, будто бы у него и не было дочери.
Также дочь Кузьмина заявила об ответственности его собутыльников в его уходе. Сюзанна считает, что в этом отчасти виновен каждый, что выпивал с музыкантом.
Напомним, о смерти Александра Кузьмина стало известно 26 марта. Музыкант умер в возрасте 63 лет во время отдыха в Адлере. О его уходе рассказал в личном блоге старший брат покойного певец Владимир Кузьмин. Вдова композитора назвала причиной смерти остановку смерти на фоне сахарного диабета.
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