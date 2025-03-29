Слово «папа» не произносила: Дочь Кузьмина поделилась наболевшим на его похоронах

Дочь покойного музыканта Александра Кузьмина Сюзанна не сдержала эмоций на его похоронах и рассказала о прохладных отношениях с отцом и своей на него обиде. Выяснилось, что девушка считает себя отчасти виновной в смерти артиста.

«Слово «папа» я не произносила никогда, к сожалению, или, к счастью. Я благодарна ему за то, что он дал мне жизнь. Я всегда это говорила. Я рождена была в любви, он очень сильно любил мою маму. Но он выбрал карьеру и творчество», — цитирует её StarHit.

Сюзанна рассказала, что они с отцом никогда не были близки, но ей горько, что он так скоропостижно умер. Наследница рассказала, что винит себя в смерти родителя — тот звонил ей перед Новым годом и предлагал встретиться, но получил отказ. Теперь девушка думает, что если бы согласилась, то артист мог бы быть ещё жив. Также Сюзанна призналась, что жалеет о своём решении не помогать отцу, но и тот не поддерживал её в сложные моменты, будто бы у него и не было дочери.