Пушилин: Шесть человек получили ранения в результате обстрела ДНР
В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей, включая 11-летнего ребёнка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Горловке, где ранение получили пять человек — мужчина 1967 года рождения, мальчик 2012 года рождения и три женщины. Ещё один мужчина получил ранение в Великоновоселковском районе.
Кроме того, разрушены семь жилых домов в Горловке и повреждены два ключевых объекта инфраструктуры — школы-интерната и газопровода. По данным местных властей, ВСУ совершили около 10 атак с применением артиллерии и ударных беспилотников.
«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в телеграм-канале.
Ранее ВСУ, несмотря на решение РФ и США о 30-дневном перемирии, несколько раз наносили удары по энергообъектам, включая электросети и трансформаторы в Белгородской области. В Министерстве обороны России сообщили, что была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга.
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