Пушилин: Шесть человек получили ранения в результате обстрела ДНР

В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей, включая 11-летнего ребёнка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Горловке, где ранение получили пять человек — мужчина 1967 года рождения, мальчик 2012 года рождения и три женщины. Ещё один мужчина получил ранение в Великоновоселковском районе.