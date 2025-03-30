Бьёт – значит не любит: Психолог связала лишний вес у женщин с токсичными отношениями

Эксперты отмечают, что физическое здоровье человека порой во многом зависит от ментального. Как токсичные отношения с мужчиной влияют на здоровье женщин, рассказала психолог Александра Метальникова. Она уверена, что проблемы с организмом часто появляются под воздействием стрессов и социальных норм.

Метальникова выделила учащение сердцебиения без явной причины. Это не связано с влюблённостью. Например, окситоцин, выделяющийся при близости, может вызывать приятные ощущения, но если пульс учащается в конфликтных ситуациях, это сигнал о внутренней дисгармонии.

«Если вы боретесь с лишним весом, прежде всего, ищите источник своей тревоги. Занимайтесь собой, действуйте уверенно и спокойно. Это улучшит ваше самочувствие», — приводит комментарий эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психолог добавила, что не нужно сравнивать себя с бывшими партнёрами или матерями. Такие сравнения порождают постоянное соревнование и стресс. Напряжения в организме могут также вызывать проблемы со сном. По словам психолога, если вы плохо спите и не можете расслабиться, это может указывать на хронический стресс или неблагоприятные отношения.

Если после разрыва с человеком улучшается сон, значит, решение уйти было правильным. Метальникова также предостерегла от манипуляций со стороны мужчин и добавила, что фраза «бьёт — значит, любит» не имеет места в здоровых отношениях.