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30 марта, 02:23

Бьёт – значит не любит: Психолог связала лишний вес у женщин с токсичными отношениями

Психолог Метальникова: Токсичные отношения влияют на здоровье и вес женщин

Эксперты отмечают, что физическое здоровье человека порой во многом зависит от ментального. Как токсичные отношения с мужчиной влияют на здоровье женщин, рассказала психолог Александра Метальникова. Она уверена, что проблемы с организмом часто появляются под воздействием стрессов и социальных норм.

Метальникова выделила учащение сердцебиения без явной причины. Это не связано с влюблённостью. Например, окситоцин, выделяющийся при близости, может вызывать приятные ощущения, но если пульс учащается в конфликтных ситуациях, это сигнал о внутренней дисгармонии.

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«Если вы боретесь с лишним весом, прежде всего, ищите источник своей тревоги. Занимайтесь собой, действуйте уверенно и спокойно. Это улучшит ваше самочувствие», — приводит комментарий эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психолог добавила, что не нужно сравнивать себя с бывшими партнёрами или матерями. Такие сравнения порождают постоянное соревнование и стресс. Напряжения в организме могут также вызывать проблемы со сном. По словам психолога, если вы плохо спите и не можете расслабиться, это может указывать на хронический стресс или неблагоприятные отношения.

Если после разрыва с человеком улучшается сон, значит, решение уйти было правильным. Метальникова также предостерегла от манипуляций со стороны мужчин и добавила, что фраза «бьёт — значит, любит» не имеет места в здоровых отношениях.

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А вот по поводу одиночества психологи считают, что тут наиболее важную роль играет отношение самого человека к этому состоянию. Одних оно угнетает, а другим дарит комфорт наедине с собой.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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