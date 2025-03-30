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30 марта, 00:18

Трамп и президент Финляндии Стубб обсудили покупку ледоколов за гольфом

Президент США Дональд Трамп провёл игру в гольф с финским лидером Александром Стуббом. Во время матча они обсудили план по покупке ледоколов для Соединённых Штатов. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Во время разговора политики акцентировали внимание на укреплении сотрудничества между государствами. Это включает в себя покупку и разработку большого количества ледоколов для обеспечения мира и международной безопасности, отметил Трамп.

«Мы с президентом Стуббом намерены усилить партнерство между нашими странами, включая приобретение и разработку ледоколов, которые критически важны для США»,написал американский лидер.

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Кроме того, президенты взяли первое место в турнире по гольфу в клубе Trump International Golf Club во Флориде.

Напомним, что в середине марта Стубб призвал «милитаризовать Украину до зубов» для достижения «победы» над Россией. Эта позиция вызвала реакцию в Госдуме. Там заявили, что «у президента могла взыграть кровь предков, требующая уничтожить славян».

Обложка ©

Freepik / bedneyimages

Лия Мурадьян
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