Трамп и президент Финляндии Стубб обсудили покупку ледоколов за гольфом

Президент США Дональд Трамп провёл игру в гольф с финским лидером Александром Стуббом. Во время матча они обсудили план по покупке ледоколов для Соединённых Штатов. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Во время разговора политики акцентировали внимание на укреплении сотрудничества между государствами. Это включает в себя покупку и разработку большого количества ледоколов для обеспечения мира и международной безопасности, отметил Трамп.

«Мы с президентом Стуббом намерены усилить партнерство между нашими странами, включая приобретение и разработку ледоколов, которые критически важны для США», — написал американский лидер.