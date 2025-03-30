Миранчук открыл счёт голам в новом сезоне MLS в матче с «Нью-Йорк Сити»
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил первый гол в нынешнем сезоне MLS в матче против «Нью-Йорк Сити». До этого он провёл пять встреч без результативных действий.
Миранчук забил первый гол в нынешнем сезоне MLS. Видео © Х / Atlanta United FC
Встреча завершилась победой «Атланты» со счётом 4:3. После шести туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Следующий матч «Атланта» проведёт против «Далласа» в ночь на 6 апреля.
Напомним, Миранчук дебютировал за американский клуб в августе прошлого года. Его трансфер стал самым дорогим в истории MLS. Уже в октябре футболист попал в символическую сборную тура.