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30 марта, 04:45

Миранчук открыл счёт голам в новом сезоне MLS в матче с «Нью-Йорк Сити»

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил первый гол в нынешнем сезоне MLS в матче против «Нью-Йорк Сити». До этого он провёл пять встреч без результативных действий.

Миранчук забил первый гол в нынешнем сезоне MLS. Видео © Х / Atlanta United FC

Встреча завершилась победой «Атланты» со счётом 4:3. После шести туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Следующий матч «Атланта» проведёт против «Далласа» в ночь на 6 апреля.

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Напомним, Миранчук дебютировал за американский клуб в августе прошлого года. Его трансфер стал самым дорогим в истории MLS. Уже в октябре футболист попал в символическую сборную тура.

Обложка ©

X / Atlanta United FC

Артём Гапоненко
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