Солдаты ВСУ массово насиловали девушек в Шахтёрском со словами «Вы ждёте русских»
Снайпер Руль: Солдаты ВСУ грабили гражданских и насиловали девушек в Шахтёрском
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Бойцы ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек во время нахождения подконтрольном им Шахтёрском в ДНР. О зверствах солдат противника рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль.
В населённом пункте было всего два здания высотных. По словам Руля, во время боёв за село российские снайперы с чердака детского сада оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим его от ВСУ. В ходе вытеснения противника наши бойцы находили мирных жителей и доставляли в надёжный подвал, способный выдержать «любую бомбёжку». А беженцы поведали солдатам о пережитом.
«В ходе общения с гражданскими выяснялось отношение ВСУ к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению. Отношение было такое, что они могли их спокойно грабить. Если это девушки – насиловать. И мотивация была такая: «Если вы здесь остались, следовательно, вы ждёте русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам», – рассказал российский снайпер РИА «Новости».
Позже наши подразделения помогли мирным жителям эвакуироваться из Шахтёрского.
Ранее Life.ru сообщал о многочисленных преступлениях, совершённых ВСУ в Курской области. Так, СК возбудил дело по факту обнаружения убитых ВСУ мирных жителей в приграничном регионе. Их тела были обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня. У некоторых пенсионеров отрублены руки и ноги, у других — следы выстрелов в голову. А в больнице села Гончаровка спустя год нашли тело зверски убитой ВСУ беременной курянки. Мёртвая девушка продолжала лежать в уцелевшей части разрушенного медучреждения, куда супруг Артём принёс её после ранения ещё в 2024 году.