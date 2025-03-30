Бойцы ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек во время нахождения подконтрольном им Шахтёрском в ДНР. О зверствах солдат противника рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль.

В населённом пункте было всего два здания высотных. По словам Руля, во время боёв за село российские снайперы с чердака детского сада оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим его от ВСУ. В ходе вытеснения противника наши бойцы находили мирных жителей и доставляли в надёжный подвал, способный выдержать «любую бомбёжку». А беженцы поведали солдатам о пережитом.

«В ходе общения с гражданскими выяснялось отношение ВСУ к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению. Отношение было такое, что они могли их спокойно грабить. Если это девушки – насиловать. И мотивация была такая: «Если вы здесь остались, следовательно, вы ждёте русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам», – рассказал российский снайпер РИА «Новости».