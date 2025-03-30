США предложили запустить радикальный сценарий по России после завершения СВО

Когда украинский конфликт подойдёт к концу, США могут полностью реорганизовать свои отношения с Россией. Об этом сообщает National Interest, называя этот сценарий радикальным.

Обозреватель отметил, что для Америки более выгодным будет не давление на РФ, а сотрудничество с ней в экономическом плане. По его словам, президент США Дональд Трамп показывает готовность внести изменения в стратегию внешней политики своей страны. Возможно, он захочет сделать Европу более мирным местом, а с Россией заключать взаимовыгодные сделки.