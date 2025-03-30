США предложили запустить радикальный сценарий по России после завершения СВО
NI: После конфликта на Украине США изменят свою политику в отношении РФ
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Когда украинский конфликт подойдёт к концу, США могут полностью реорганизовать свои отношения с Россией. Об этом сообщает National Interest, называя этот сценарий радикальным.
«Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений», — сказано в материале.
Обозреватель отметил, что для Америки более выгодным будет не давление на РФ, а сотрудничество с ней в экономическом плане. По его словам, президент США Дональд Трамп показывает готовность внести изменения в стратегию внешней политики своей страны. Возможно, он захочет сделать Европу более мирным местом, а с Россией заключать взаимовыгодные сделки.
Ранее состоялась встреча делегаций США и РФ в Эр-Рияде. На переговорах стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы». Россия готова пойти на это в случае, если часть российских организаций вновь получит доступ к SWIFT.