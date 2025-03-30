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Регион
30 марта, 10:05

Турецкая оппозиция сделала первый шаг к свержению Эрдогана

Турецкая оппозиция собирает подписи за проведение досрочных выборов президента

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mustafa Kirazli

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mustafa Kirazli

Оппозиция в Турции объявила о старте кампании по сбору подписей на проведение досрочных выборов президента страны. Началось всё в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом сообщает портал Т24 со ссылкой на лидера Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, выступившего на митинге в Стамбуле.

«Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата [в президенты], мэра Экрема и проведения выборов», — заявил турецкий политик.

Выборы президента Турции назначены в стране на 2028 год, но оппозиция хочет «ковать железо, пока горячо». Свою кандидатуру на высший государственный пост выдвинул Имамоглу, которого поддерживают более 14,8 млн человек.

Оппозиция выдвинула арестованного мэра Стамбула в президенты Турции
Оппозиция выдвинула арестованного мэра Стамбула в президенты Турции

Имамоглу был задержан 19 марта, его подозревают в коррупции и связях с террористическими группировками. Он с такими подозрениями не согласен и вину отрицает, называя арест политическим. На улицах крупнейших городов страны проходят митинги, где люди требуют оставить его в покое. Политик чувствует поддержку, поэтому призывает граждан продолжать борьбу за будущее Турции.

Владимир Озеров
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