Турецкая оппозиция сделала первый шаг к свержению Эрдогана
Турецкая оппозиция собирает подписи за проведение досрочных выборов президента
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Оппозиция в Турции объявила о старте кампании по сбору подписей на проведение досрочных выборов президента страны. Началось всё в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом сообщает портал Т24 со ссылкой на лидера Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, выступившего на митинге в Стамбуле.
«Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата [в президенты], мэра Экрема и проведения выборов», — заявил турецкий политик.
Выборы президента Турции назначены в стране на 2028 год, но оппозиция хочет «ковать железо, пока горячо». Свою кандидатуру на высший государственный пост выдвинул Имамоглу, которого поддерживают более 14,8 млн человек.
Имамоглу был задержан 19 марта, его подозревают в коррупции и связях с террористическими группировками. Он с такими подозрениями не согласен и вину отрицает, называя арест политическим. На улицах крупнейших городов страны проходят митинги, где люди требуют оставить его в покое. Политик чувствует поддержку, поэтому призывает граждан продолжать борьбу за будущее Турции.