Турецкая оппозиция сделала первый шаг к свержению Эрдогана

Оппозиция в Турции объявила о старте кампании по сбору подписей на проведение досрочных выборов президента страны. Началось всё в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом сообщает портал Т24 со ссылкой на лидера Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, выступившего на митинге в Стамбуле.

«Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата [в президенты], мэра Экрема и проведения выборов», — заявил турецкий политик.

Выборы президента Турции назначены в стране на 2028 год, но оппозиция хочет «ковать железо, пока горячо». Свою кандидатуру на высший государственный пост выдвинул Имамоглу, которого поддерживают более 14,8 млн человек.