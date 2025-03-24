Оппозиция выдвинула арестованного мэра Стамбула в президенты Турции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по обвинению в коррупции, набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции. Об этом сообщил лидер партии Озгюр Озель во время митинга.

Имамоглу, главный политический оппонент президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получил более 14 миллионов 850 тысяч голосов, несмотря на то, что в воскресенье суд санкционировал его арест по делу о коррупции. При этом ходатайство о его задержании по второму делу, связанному с терроризмом, было отклонено.