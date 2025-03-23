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Регион
23 марта, 16:53

Мэр Стамбула Имамоглу лишился должности после ареста

МВД Турции временно отстранило арестованного мэра Стамбула Имамоглу от должности

Экрем Имамоглу. Обложка © ТАСС / Zuma

Экрем Имамоглу. Обложка © ТАСС / Zuma

В Турции арестованного по подозрению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу отстранили от занимаемой должности. Также своих постов временно лишились главы двух стамбульских муниципалитетов, которые якобы причастны к коррупционным схемам. Об этом сообщили в турецком МВД.

«Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьёй 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранён МВД от исполнения своих обязанностей», — говорится в тексте.

Главы стамбульских муниципалитетов Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык и Шишли Эмрах Шахан, по мнению следствия, тоже причастны к преступлениям и могут стать фигурантами дела против Имамоглу.

В Турции арестован ещё один мэр
В Турции арестован ещё один мэр

Напомним, в Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный чиновник считается главным соперником действующего лидера страны Реджепа Эрдогана и может составить ему конкуренцию на будущих выборах. Имамоглу свою вину не признал, он считает свой арест политически мотивированным. Сторонники оппозиционера уже устроили протесты в Анкаре из-за уголовного преследования политика. Сам Имамоглу открыто призывает выходить на улицы и бороться за будущее Турции.

Татьяна Миссуми
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