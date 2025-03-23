Мэр Стамбула Имамоглу лишился должности после ареста

В Турции арестованного по подозрению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу отстранили от занимаемой должности. Также своих постов временно лишились главы двух стамбульских муниципалитетов, которые якобы причастны к коррупционным схемам. Об этом сообщили в турецком МВД.

«Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьёй 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранён МВД от исполнения своих обязанностей», — говорится в тексте.