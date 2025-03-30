Масштабный сбой вновь охватил Рунет

Массовые сбои наблюдаются в Рунете. Пользователи жалуются на долгую загрузку многих сайтов, включая ресурсы российских СМИ. В этом убедился корреспондент Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи СБП пожаловались на сбои в системе работы. За час поступило почти семь тысяч жалоб, преимущественно из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. В РКН объяснили, что сбои произошли из-за проблем на инфраструктуре Национальной системы платёжных карт