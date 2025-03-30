Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 12:45

Масштабный сбой вновь охватил Рунет

Массовые сбои наблюдаются в Рунете. Пользователи жалуются на долгую загрузку многих сайтов, включая ресурсы российских СМИ. В этом убедился корреспондент Life.ru.

Информацию о массовой сбое в работе сервисов подтверждают и данные Downdetector.

Сайты МВД России перестали работать из-за сбоя
Сайты МВД России перестали работать из-за сбоя

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи СБП пожаловались на сбои в системе работы. За час поступило почти семь тысяч жалоб, преимущественно из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. В РКН объяснили, что сбои произошли из-за проблем на инфраструктуре Национальной системы платёжных карт

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar