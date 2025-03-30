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Регион
30 марта, 12:54

Путин и Белоусов прислали венки на прощание с военкором Анной Прокофьевой

Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов присоединились к скорбящим, прислав траурные венки на церемонию прощания с погибшим в Белгородской области военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой.

Отправленные главой государства и министром обороны два венка, обвязанные лентой в цветах российского триколора, поставили рядом с венками от членов семьи Прокофьевой, её близких, друзей и коллег по цеху.

Свои венки прислали также солдаты из бригады «Ветераны» и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, с которыми на полях СВО бок о бок работала Прокофьева.

В Москве началась церемония прощания с подорвавшейся на мине журналисткой Анной Прокофьевой
В Москве началась церемония прощания с подорвавшейся на мине журналисткой Анной Прокофьевой

Напомним, что Анна Прокофьева погибла в Белгородской области, подорвавшись на мине. Ей было 35 лет. В тот день тяжёлые травмы получил и оператор съёмочной группы Дмитрий Волков. СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Владимир Озеров
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