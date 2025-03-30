Путин и Белоусов прислали венки на прощание с военкором Анной Прокофьевой

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов присоединились к скорбящим, прислав траурные венки на церемонию прощания с погибшим в Белгородской области военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой.

Отправленные главой государства и министром обороны два венка, обвязанные лентой в цветах российского триколора, поставили рядом с венками от членов семьи Прокофьевой, её близких, друзей и коллег по цеху.

Свои венки прислали также солдаты из бригады «Ветераны» и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, с которыми на полях СВО бок о бок работала Прокофьева.