Биатлонисты из РФ и Белоруссии чуть не подрались на чемпионате России

Российский биатлонист Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин едва не устроили драку после завершения масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

В конце гонки Сидоров задел лыжу Тулатина, на что тот ответил, сломав палку соперника. После финиша между спортсменами возник конфликт, который чуть не перерос в стычку — их разнял соотечественник Тулатина Дмитрий Лазовский.

Тулатин и Сидоров заняли восьмое и девятое места соответственно. Первое место в гонке занял белорус Антон Смольский, преодолевший дистанцию за 42 минуты 57 секунд с тремя промахами. Вторым финишировал россиянин Даниил Серохвостов (+12.2, 3 промаха), а третье место досталось Ильназу Мухамедзянову из России (+24.3, 2 промаха).