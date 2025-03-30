Биатлонисты из РФ и Белоруссии чуть не подрались на чемпионате России
Биатлонисты Сидоров и Тулатин почти подрались на финише масс-старта на ЧР
Российский биатлонист Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин едва не устроили драку после завершения масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
В конце гонки Сидоров задел лыжу Тулатина, на что тот ответил, сломав палку соперника. После финиша между спортсменами возник конфликт, который чуть не перерос в стычку — их разнял соотечественник Тулатина Дмитрий Лазовский.
Тулатин и Сидоров заняли восьмое и девятое места соответственно. Первое место в гонке занял белорус Антон Смольский, преодолевший дистанцию за 42 минуты 57 секунд с тремя промахами. Вторым финишировал россиянин Даниил Серохвостов (+12.2, 3 промаха), а третье место досталось Ильназу Мухамедзянову из России (+24.3, 2 промаха).
Ранее Life.ru рассказывал, что во время полуфинала чемпионата России между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошёл конфликт. Устюгов попытался ударить соперника палкой, на что Большунов ответил, зацепив его лыжи, Это уже вызвало агрессивную реакцию Устюгова. В итоге он финишировал первым и стал чемпионом России. Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.
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