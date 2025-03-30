«Оптимизма пока нет»: Боец ВС РФ оценил перспективы перемирия с Киевом
Боец ВС РФ: Украина может воспользоваться перемирием для накачки армии оружием
Власти Украины могут воспользоваться потенциальным временным перемирием для перегруппировки вооружённых сил и накачки их западным оружием. Об этом заявил боец ВС РФ по имени Александр. Он обратил внимание, что США пока не удаётся принудить Незалежную к мирному урегулированию.
«Оптимизма пока нет. Конечно, всё зависит от того, как американцы прижмут Киев», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине. В то же время в Британии назвали Зеленского главной преградой на пути к миру на Украине.
Kandinsky 3.1 / Life.ru