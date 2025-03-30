Власти Украины могут воспользоваться потенциальным временным перемирием для перегруппировки вооружённых сил и накачки их западным оружием. Об этом заявил боец ВС РФ по имени Александр. Он обратил внимание, что США пока не удаётся принудить Незалежную к мирному урегулированию.