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Регион
30 марта, 14:38

«Оптимизма пока нет»: Боец ВС РФ оценил перспективы перемирия с Киевом

Боец ВС РФ: Украина может воспользоваться перемирием для накачки армии оружием

Власти Украины могут воспользоваться потенциальным временным перемирием для перегруппировки вооружённых сил и накачки их западным оружием. Об этом заявил боец ВС РФ по имени Александр. Он обратил внимание, что США пока не удаётся принудить Незалежную к мирному урегулированию.

«Оптимизма пока нет. Конечно, всё зависит от того, как американцы прижмут Киев», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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