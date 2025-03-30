«Нужны квартиры, а не обещания»: Клиенты «Самолёта» взяли штурмом офис застройщика

Около ста человек прорвались в офис застройщика «Самолёт», стремясь получить свои квартиры в московском жилом комплексе «Остафьево». Некоторые из них сумели добраться до своих новых жилых помещений и закрылись изнутри, сообщает Mash.

Клиенты взяли штурмом офис застройщика «Самолёт». Видео © Telegram / Mash

По данным издания, клиенты ожидали, что ключи от квартир будут выданы ещё до Нового года. Однако представители компании «Самолёт» постоянно откладывали встречи, ссылаясь на то, что дома не прошли необходимые проверки, а некоторые лифты всё ещё не функционируют. Люди утверждают, что их постоянно кормят обещаниями.

Сегодня терпение жильцов иссякло. Они штурмом захватили офис на территории жилого комплекса и потребовали свои квартиры. Часть протестующих прорвалась в дома и намерена оставаться там. На место происшествия приехала полиция.