«Нужны квартиры, а не обещания»: Клиенты «Самолёта» взяли штурмом офис застройщика
Клиенты взяли штурмом офис застройщика «Самолёт» из-за несданных в срок квартир
Около ста человек прорвались в офис застройщика «Самолёт», стремясь получить свои квартиры в московском жилом комплексе «Остафьево». Некоторые из них сумели добраться до своих новых жилых помещений и закрылись изнутри, сообщает Mash.
Клиенты взяли штурмом офис застройщика «Самолёт». Видео © Telegram / Mash
По данным издания, клиенты ожидали, что ключи от квартир будут выданы ещё до Нового года. Однако представители компании «Самолёт» постоянно откладывали встречи, ссылаясь на то, что дома не прошли необходимые проверки, а некоторые лифты всё ещё не функционируют. Люди утверждают, что их постоянно кормят обещаниями.
Сегодня терпение жильцов иссякло. Они штурмом захватили офис на территории жилого комплекса и потребовали свои квартиры. Часть протестующих прорвалась в дома и намерена оставаться там. На место происшествия приехала полиция.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве жители домов, построенных компанией ПИК, начали процесс подготовки групповых исков против застройщика и интернет-провайдера Lovit из-за длительных перебоев в работе Сети. Недавний инцидент оставил людей без Интернета на несколько дней, это также негативно сказалось и на предпринимателях, чьи кассовые аппараты перестали работать.
Telegram / Mash