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30 марта, 18:24

В Литве затонувшая M-88 Hercules США скрыта под 4 метрами воды

Министерство обороны Латвии сообщило, что эвакуационная машина М-88 Hercules армии США полностью покрыта четырёхметровым слоем воды и двухметровыми отложениями ила.

«С поверхности M-88 не видно. Машина находится под водой, глубина которой достигает 4 м, а также под двухметровым слоем илистого грунта», — говорится в сообщении.

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Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве

Напомним, в Литве после учений пропали четверо американских солдат и техника. Вскоре машину обнаружили на дне болота. Ранее стало известно, что М-88 будут вскрывать военные дайверы из-за неудачных попыток извлечения.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense

Тимур Хингеев
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