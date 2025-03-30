В Литве затонувшая M-88 Hercules США скрыта под 4 метрами воды
Министерство обороны Латвии сообщило, что эвакуационная машина М-88 Hercules армии США полностью покрыта четырёхметровым слоем воды и двухметровыми отложениями ила.
«С поверхности M-88 не видно. Машина находится под водой, глубина которой достигает 4 м, а также под двухметровым слоем илистого грунта», — говорится в сообщении.
Напомним, в Литве после учений пропали четверо американских солдат и техника. Вскоре машину обнаружили на дне болота. Ранее стало известно, что М-88 будут вскрывать военные дайверы из-за неудачных попыток извлечения.
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Flickr / U.S. Department of Defense