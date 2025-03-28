Затонувший на учениях в Латвии американский броневик будут вскрывать военные дайверы

Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules по-прежнему находится в болоте, попытки извлечь её из трясины не увенчались успехом. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT полковник-лейтенант Аушрис Буйкус, предположив, что экипаж машины не смог выжить.

«Военно-транспортное средство полностью увязло в болотистом грунте. С поверхности его не видно. Жидкость в трясине откачивается, но прибывает вода из ближайшего озера. Условия очень сложные», — сказал он.