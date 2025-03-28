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28 марта, 15:50

Затонувший на учениях в Латвии американский броневик будут вскрывать военные дайверы

В Литве ждут водолазов, чтобы добраться до утонувшей в трясине американской М-88

Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules по-прежнему находится в болоте, попытки извлечь её из трясины не увенчались успехом. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT полковник-лейтенант Аушрис Буйкус, предположив, что экипаж машины не смог выжить.

«Военно-транспортное средство полностью увязло в болотистом грунте. С поверхности его не видно. Жидкость в трясине откачивается, но прибывает вода из ближайшего озера. Условия очень сложные», — сказал он.

Работы продолжаются уже третий день, и не останавливаются даже ночью. В ближайшее время ожидается прибытие инженерных подразделений с техникой, а также военных дайверов из США и Польши.

Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве
Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве

Напомним, в Литве после учений пропали четверо американских солдат и техника. Вскоре машину обнаружили на дне болота. По мнению Запада, виноваты в этом российские спецслужбы. Рютте официально подтвердил гибель вояк из США. Но позже выяснилось, что погибшими их так и не признали, есть предположения, что это побег.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Александра Мышляева
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