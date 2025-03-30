Силы ПВО поразили ещё три украинских БПЛА в Брянской области

Инцидент произошёл сегодня с 18.20 до 19.30 по московскому времени и стал не первым случаем обнаружения и нейтрализации вражеских БПЛА в регионе. Ранее в тот же день украинская сторона предприняла попытку атаки на объект энергетической инфраструктуры. В частности, целью удара стала трансформаторная подстанция, расположенная в селе Подывотье Севского района, что привело к перебоям в электроснабжении населённого пункта. Дополнительно, вечером силами ПВО были сбиты ещё два беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области.