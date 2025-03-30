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Регион
30 марта, 18:32

Силы ПВО поразили ещё три украинских БПЛА в Брянской области

> Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью, уничтожив три дрона, принадлежавших украинским вооруженным силам. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

Инцидент произошёл сегодня с 18.20 до 19.30 по московскому времени и стал не первым случаем обнаружения и нейтрализации вражеских БПЛА в регионе. Ранее в тот же день украинская сторона предприняла попытку атаки на объект энергетической инфраструктуры. В частности, целью удара стала трансформаторная подстанция, расположенная в селе Подывотье Севского района, что привело к перебоям в электроснабжении населённого пункта. Дополнительно, вечером силами ПВО были сбиты ещё два беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области.

Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ
Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ
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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Николь Вербер
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