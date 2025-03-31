Общий счёт с долгом: В Раде раскрыли, как США будут компенсировать затраты на Украину
Нардеп Дубинский: США вернут $184 млрд через украинские природные ресурсы
США введут стимулирующие меры. Обложка © unsplash / Adam Nir
США намерены вернуть 184 миллиарда долларов, которые были выделены Украине в виде помощи, используя доходы от разработки природных ресурсов этой страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Украина инвестирует деньги в некий общий фонд, с которым Украина со Штатами будут инвестировать в Украину. Только в этом общем фонде на балансе на сегодня минус 184 млрд $. Представьте, что мы открываем общий счёт, у нас на балансе — 184 млрд $, а по нашему с вами договору — вы будете обязаны довести эту сумму до нуля», — пишет Дубинский.
Для выполнения этого обязательства предусмотрены стимулирующие меры. Дубинский объяснил, что для ускорения процесса погашения долга введена процентная ставка на отрицательный баланс счёта. По его словам, введение ставки в 4% должно побудить Украину быстрее покрывать свои обязательства.
Этот долг не оформляется как внешнее заимствование и не отражается в госбюджете. Это юридическое обязательство Незалежной уплачивать средства в фонд, но они не считаются внешним долгом, а скорее являются обязательными взносами, исходящими из будущих доходов от разработки природных ресурсов.
А ранее Life.ru писал, что при определённых раскладах Киеву может потребоваться около одного века, чтобы расквитаться с Вашингтоном с помощью титана, лития и других редкоземельных металлов. Зеленский недавно заявил, что и «на 10 центов возврата долга в соглашении с США» он не согласится. По словам украинского политика, иначе можно создать прецедент.