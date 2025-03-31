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Регион
30 марта, 22:41

Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Брянской области

Силы ПВО тражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

Накануне, 30 марта, над Брянской областью несколько раз работала система ПВО. Украинская сторона предприняла попытку атаки на объект энергетической инфраструктуры. В частности, целью удара стала трансформаторная подстанция, расположенная в селе Подывотье Севского района. Вечером были уничтожены ещё пять беспилотников.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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