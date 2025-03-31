Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Брянской области

Силы ПВО тражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.

Накануне, 30 марта, над Брянской областью несколько раз работала система ПВО. Украинская сторона предприняла попытку атаки на объект энергетической инфраструктуры. В частности, целью удара стала трансформаторная подстанция, расположенная в селе Подывотье Севского района. Вечером были уничтожены ещё пять беспилотников.