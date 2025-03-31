Неоднократный игнор многочисленных предупреждений президента России Владимира Путина относительно конфликта на Украине привёл к опасным последствиям. Об этом заявил бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в статье для The Spectator.

«Многолетнее игнорирование предупреждений Владимира Путина оказалось опасно контрпродуктивным. Путин ясно дал понять, что расширение НАТО на восток воспринимается как экзистенциальная угроза для России», — говорится в статье.

Уотли также отметил, что высказывания британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми о том, что Путин не должен иметь права вето на вопросы безопасности, не учитывают основополагающие принципы мирных переговоров. По его словам, такой подход только усложняет процесс достижения соглашений.

Эксперт заключил, что для успешных переговоров необходимо не отвергать опасения противников, а прислушиваться к ним. Он подчеркнул, что только через реалистичный подход можно создать основу для долгосрочного мира.