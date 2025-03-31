Силы ПВО уничтожили 24 украинских дрона над Калужской областью

В ночь на 31 марта силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и повреждений критической инфраструктуры.