Силы ПВО уничтожили 24 украинских дрона над Калужской областью
В ночь на 31 марта силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и повреждений критической инфраструктуры.
«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в телеграм-канале.
Ранее под атаку украинских дронов попала Брянская область. Перед этим сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в регионе. В результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества.
Telegram / Минобороны России