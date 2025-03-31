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Регион
31 марта, 03:31

Силы ПВО уничтожили 24 украинских дрона над Калужской областью

В ночь на 31 марта силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и повреждений критической инфраструктуры.

«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет», написал Шапша в телеграм-канале.

Расчёт женщин-дроноводов ВСУ уничтожен вместе с командным пунктом в ДНР
Расчёт женщин-дроноводов ВСУ уничтожен вместе с командным пунктом в ДНР

Ранее под атаку украинских дронов попала Брянская область. Перед этим сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в регионе. В результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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