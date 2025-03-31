«Опасная угроза безопасности»: У Белого дома по поручению Трампа срубят 200-летнюю магнолию
Трамп намерен срубить двухсотлетнюю магнолию, растущую у Белого дома
Магнолия, высаженная у Белого дома. Обложка © ТАСС / Zuma
Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп намерен срубить двухсотлетнюю магнолию, растущую у Белого дома. Дерево было посажено 7-м президентом США Эндрю Джексоном.
«Это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности у входа в Белый дом… нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — заявил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп уточнил, что историческая древесина будет сохранена. Впоследствии она будет использована для других высоких и благородных целей.
А ранее лидер США Дональд Трамп вновь напомнил о своём желании баллотироваться и на третий срок. Своё нынешнее президентство он назвал лишь «началом правления», а также напомнил, что его решение поддерживает множество простых граждан.