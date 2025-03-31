«Опасная угроза безопасности»: У Белого дома по поручению Трампа срубят 200-летнюю магнолию

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп намерен срубить двухсотлетнюю магнолию, растущую у Белого дома. Дерево было посажено 7-м президентом США Эндрю Джексоном.

«Это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности у входа в Белый дом… нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — заявил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что историческая древесина будет сохранена. Впоследствии она будет использована для других высоких и благородных целей.