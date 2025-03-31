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31 марта, 06:50

«Опасная угроза безопасности»: У Белого дома по поручению Трампа срубят 200-летнюю магнолию

Трамп намерен срубить двухсотлетнюю магнолию, растущую у Белого дома

Магнолия, высаженная у Белого дома. Обложка © ТАСС / Zuma

Магнолия, высаженная у Белого дома. Обложка © ТАСС / Zuma

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп намерен срубить двухсотлетнюю магнолию, растущую у Белого дома. Дерево было посажено 7-м президентом США Эндрю Джексоном.

«Это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности у входа в Белый дом… нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — заявил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что историческая древесина будет сохранена. Впоследствии она будет использована для других высоких и благородных целей.

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А ранее лидер США Дональд Трамп вновь напомнил о своём желании баллотироваться и на третий срок. Своё нынешнее президентство он назвал лишь «началом правления», а также напомнил, что его решение поддерживает множество простых граждан.

Мария Любицкая
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