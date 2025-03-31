Украинские боевики, напавшие на Курскую область, скрывали следы своих зверств к приезду иностранных журналистов. Ольга, одна из эвакуированных, отметила, что первые подразделения ВСУ, вторгшиеся на территорию, проявили невероятную жестокость и не щадили никого. Её рассказ приводит агентство РИА «Новости».

По её словам, первые украинские солдаты действовали как звери, оставляя после себя множество жертв — она упомянула о двенадцати расстрелянных мирных жителях. Женщина рассказала, что местным было запрещено выходить на улицы, а тех, кто осмеливался это сделать, расстреливали.

Она также добавила, что тела убитых оставались на улице в течение полутора месяцев. Мать Ольги, Александра, подтвердила эти слова, добавив, что украинские военные не позволяли закапывать погибших. По её словам, местные жители боялись, что это может привести к эпидемии. В конечном итоге, как рассказала Александра, когда стало известно о приезде иностранных корреспондентов, украинские военные убрали тела с улиц с помощью лопат.