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Регион
31 марта, 07:07

Стало известно, как бойцы ВСУ заметали следы своих зверств в Курщине к приезду журналистов

РИАН: ВСУ к приезду журналистов убрали с улиц курского села тела убитых жителей

Украинские боевики, напавшие на Курскую область, скрывали следы своих зверств к приезду иностранных журналистов. Ольга, одна из эвакуированных, отметила, что первые подразделения ВСУ, вторгшиеся на территорию, проявили невероятную жестокость и не щадили никого. Её рассказ приводит агентство РИА «Новости».

По её словам, первые украинские солдаты действовали как звери, оставляя после себя множество жертв — она упомянула о двенадцати расстрелянных мирных жителях. Женщина рассказала, что местным было запрещено выходить на улицы, а тех, кто осмеливался это сделать, расстреливали.

Она также добавила, что тела убитых оставались на улице в течение полутора месяцев. Мать Ольги, Александра, подтвердила эти слова, добавив, что украинские военные не позволяли закапывать погибших. По её словам, местные жители боялись, что это может привести к эпидемии. В конечном итоге, как рассказала Александра, когда стало известно о приезде иностранных корреспондентов, украинские военные убрали тела с улиц с помощью лопат.

Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней
Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней

Ранее житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Николай рассказал о зверствах, совершённых иностранными наёмниками, которые сражались на стороне украинских вооружённых сил. Он утверждает, что польские и грузинские солдаты, находившиеся в сёлах Лебедевка и Плехово, насиловали местных женщин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Оксана Попова
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