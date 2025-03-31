Стубб утверждает, что Трамп интересовался его мнением о Путине
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Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом американский президент интересовался его мнением о Владимире Путине. Об этом сообщает издание Yle.
Стубб отметил, что они обсуждали финско-американские отношения и ситуацию на Украине. Трамп спросил, можно ли доверять Путину.
«Я ответил отрицательно», — отметил Стубб.
Также он поделился своими взглядами на возможные сроки прекращения огня в конфликте в Украине.
Ранее сообщалось, что киевский режим уже де-факто управляется Соединёнными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией. Более того, американский президент также заинтересован в изменении политической ситуации в Украине и смене власти там.