Стубб утверждает, что Трамп интересовался его мнением о Путине

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом американский президент интересовался его мнением о Владимире Путине. Об этом сообщает издание Yle.

Стубб отметил, что они обсуждали финско-американские отношения и ситуацию на Украине. Трамп спросил, можно ли доверять Путину.

«Я ответил отрицательно», — отметил Стубб.

Также он поделился своими взглядами на возможные сроки прекращения огня в конфликте в Украине.