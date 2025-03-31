Адвокат Кокорина хочет засудить батутный центр в Москве из-за травмы пениса у сына
Mash: Адвокат Кокорина Сайгитов судится с батутным центром из-за травмы сына
Мальчик на батутах. Обложка © Unsplash / Matheus Costa
Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Умалат Сайгитов — намерен засудить батутный центр в Москве. Его девятилетний сын травмировал пенис во время тренировки, пишет Mash.
Жёсткая сетка в батутном центре, где поранился сын адвоката Александра Кокорина. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, Умалат Сайгитов также является защитником членов банды Цапков и Нуха Куратмагомедова. Адвокат устроил праздник своему ребёнку в честь его девятилетия — прыжки в батутном центре «Небо» в ТРЦ «Филион» в Москве. Во время игры мальчик прыгнул на жёсткую сетку и сильно ударился. У него появились синяки и кровоподтёки в области паха, пострадавший мог с трудом ходить после травмы.
Как оказалось, сетка была установлена неправильно. Она должна была быть изготовлена из резины, а в столичном центре её сделали из жёсткого брезента. Сотрудники заведения никак не помогли ребёнку, а только предложили оформить страховку. Сайгитов обратился в прокуратуру и СК. Адвокат попросил привлечь руководство батутного центра к уголовной ответственности за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
А ранее Life.ru писал, что жительница Москвы отсудила 750 тысяч рублей за сломанную на квесте спину. Аниматоры толкнули её с высоты 1,8 метра на батуты, которые не справились со своей задачей. Теперь пострадавшая носит специальный корсет.