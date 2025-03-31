Адвокат Кокорина хочет засудить батутный центр в Москве из-за травмы пениса у сына

Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Умалат Сайгитов — намерен засудить батутный центр в Москве. Его девятилетний сын травмировал пенис во время тренировки, пишет Mash.

Жёсткая сетка в батутном центре, где поранился сын адвоката Александра Кокорина. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, Умалат Сайгитов также является защитником членов банды Цапков и Нуха Куратмагомедова. Адвокат устроил праздник своему ребёнку в честь его девятилетия — прыжки в батутном центре «Небо» в ТРЦ «Филион» в Москве. Во время игры мальчик прыгнул на жёсткую сетку и сильно ударился. У него появились синяки и кровоподтёки в области паха, пострадавший мог с трудом ходить после травмы.

Как оказалось, сетка была установлена неправильно. Она должна была быть изготовлена из резины, а в столичном центре её сделали из жёсткого брезента. Сотрудники заведения никак не помогли ребёнку, а только предложили оформить страховку. Сайгитов обратился в прокуратуру и СК. Адвокат попросил привлечь руководство батутного центра к уголовной ответственности за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.