Минздрав РФ поддержал предложение повысить возраст молодёжи до 44 лет

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал предложение увеличить возраст молодёжи до 44 лет. По его словам, данная инициатива является рациональной.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — подчеркнул министр в беседе с журналистами, комментируя нововведение ВОЗ.

Мурашко напомнил, что сейчас, согласно федеральному закону «О молодёжной политике в РФ», молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом, согласно обновлённой классификации возрастных групп ВОЗ, молодёжью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, а людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.