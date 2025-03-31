Минздрав РФ поддержал предложение повысить возраст молодёжи до 44 лет
Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодёжи в РФ до 44 лет
Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал предложение увеличить возраст молодёжи до 44 лет. По его словам, данная инициатива является рациональной.
«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — подчеркнул министр в беседе с журналистами, комментируя нововведение ВОЗ.
Мурашко напомнил, что сейчас, согласно федеральному закону «О молодёжной политике в РФ», молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом, согласно обновлённой классификации возрастных групп ВОЗ, молодёжью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, а людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.
Напомним, ранее в Госдуме оценили идею поднять возраст молодёжи. По словам депутата Михаила Киселёва, этот вопрос пока не обсуждается в нижней палате парламента. Тем временем академик РАН Геннадий Онищенко поддержал данную идею. По его словам, средняя продолжительность жизни в РФ растёт, поэтому в этой инициативе есть рациональное зерно.
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