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31 марта, 09:13

Минздрав РФ поддержал предложение повысить возраст молодёжи до 44 лет

Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодёжи в РФ до 44 лет

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал предложение увеличить возраст молодёжи до 44 лет. По его словам, данная инициатива является рациональной.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — подчеркнул министр в беседе с журналистами, комментируя нововведение ВОЗ.

Мурашко напомнил, что сейчас, согласно федеральному закону «О молодёжной политике в РФ», молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом, согласно обновлённой классификации возрастных групп ВОЗ, молодёжью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, а людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

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Напомним, ранее в Госдуме оценили идею поднять возраст молодёжи. По словам депутата Михаила Киселёва, этот вопрос пока не обсуждается в нижней палате парламента. Тем временем академик РАН Геннадий Онищенко поддержал данную идею. По его словам, средняя продолжительность жизни в РФ растёт, поэтому в этой инициативе есть рациональное зерно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sanja_85

Дарья Нарыкова
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