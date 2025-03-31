В США заявили о новой политике Трампа по отношению к России

Согласно информации из газеты The Washington Post, последние высказывания президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют об изменении его отношения к Москве и конфликту в Украине.

Издание подчёркивает, что эти комментарии отражают отход от более мягкой политики по отношению к Владимиру Путину, которую Трамп придерживался в начале своего срока. Также указывается, что прежняя стратегия президента ослабила позиции Украины и НАТО на переговорах.