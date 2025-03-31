В США заявили о новой политике Трампа по отношению к России
WP: Высказывания Трампа о России говорят о смене его подхода к Москве
Последние высказывания президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют об изменении его отношения к Москве и конфликту в Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer
Согласно информации из газеты The Washington Post, последние высказывания президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют об изменении его отношения к Москве и конфликту в Украине.
Издание подчёркивает, что эти комментарии отражают отход от более мягкой политики по отношению к Владимиру Путину, которую Трамп придерживался в начале своего срока. Также указывается, что прежняя стратегия президента ослабила позиции Украины и НАТО на переговорах.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил своё весьма негативное отношение к высказываниям российского лидера Владимира Путина относительно руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома подчеркнул, что был «очень зол» из-за критики главы киевского режима.