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Регион
31 марта, 09:07

В США заявили о новой политике Трампа по отношению к России

WP: Высказывания Трампа о России говорят о смене его подхода к Москве

Последние высказывания президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют об изменении его отношения к Москве и конфликту в Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Последние высказывания президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют об изменении его отношения к Москве и конфликту в Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Согласно информации из газеты The Washington Post, последние высказывания президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют об изменении его отношения к Москве и конфликту в Украине.

Издание подчёркивает, что эти комментарии отражают отход от более мягкой политики по отношению к Владимиру Путину, которую Трамп придерживался в начале своего срока. Также указывается, что прежняя стратегия президента ослабила позиции Украины и НАТО на переговорах.

Заявление Трампа о России вызвало недоумение в США
Заявление Трампа о России вызвало недоумение в США

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил своё весьма негативное отношение к высказываниям российского лидера Владимира Путина относительно руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома подчеркнул, что был «очень зол» из-за критики главы киевского режима.

Оксана Попова
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