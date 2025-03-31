Заявление Трампа о России вызвало недоумение в США
WSJ: Заявление Трампа о Гренландии и агрессии РФ стало необычным шагом
Заявление Дональда Трампа о «российской агрессии» и упоминание китайского экспансионизма в контексте интересов США в Гренландии подчёркивает изменение его позиции по отношению к этим вопросам. Это может быть связано с растущими геополитическими напряжениями и необходимостью оправдать внешнеполитические шаги, заявил глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард. Его слова приводит Wall Street Journal.
Он указывает на то, что Трамп может использовать эти нарративы для легитимации расширения влияния США в стратегически важных регионах, таких как Гренландия, где ресурсы и географическое положение имеют большое значение. Это также может отражать более широкую стратегию США по сдерживанию влияния России и Китая.
«Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — сказано в статье.
Гренландия получила автономию от Дании в 2009 году, когда вступил в силу новый Закон о самоуправлении. Этот закон предоставил Гренландии более широкие полномочия в области управления своими внутренними делами, включая контроль над природными ресурсами и возможность развивать собственную экономику. Дональд Трамп начал обсуждать возможность присоединения Гренландии к США ещё в декабре, однако эта идея столкнулась с резким сопротивлением. Ни одна из политических партий на острове не поддерживает подобные амбиции, и подавляющее большинство местных жителей также отвергает эту инициативу.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. До этого президент США выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся получить контроль над Гренландией, предположив, что это может произойти без военного вмешательства. В ответ на это премьер Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров.
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