Заявление Трампа о России вызвало недоумение в США

Заявление Дональда Трампа о «российской агрессии» и упоминание китайского экспансионизма в контексте интересов США в Гренландии подчёркивает изменение его позиции по отношению к этим вопросам. Это может быть связано с растущими геополитическими напряжениями и необходимостью оправдать внешнеполитические шаги, заявил глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард. Его слова приводит Wall Street Journal.

Он указывает на то, что Трамп может использовать эти нарративы для легитимации расширения влияния США в стратегически важных регионах, таких как Гренландия, где ресурсы и географическое положение имеют большое значение. Это также может отражать более широкую стратегию США по сдерживанию влияния России и Китая.

«Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — сказано в статье.