«Могли заметить дроны»: Жительница Часова Яра год прятала сына, чтобы его не забрали ВСУ

Женщина из Часова Яра (ДНР) на протяжении года прятала сына, чтобы ВСУ не эвакуировали его на Украину. Затем она с мальчиком и своей матерью пешком добиралась до освобождённой территории, пишет Mash на Донбассе.

Марина Прохорова рассказала, как спасла сына от ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По информации телеграм-канала, Марина Прохорова, всю жизнь торговавшая на местном рынке, была вынуждена покинуть свой дом с семьей, когда начались военные действия. Они перебрались в Славутич. После того, как российские войска приблизились к Часову Яру, семья вернулась домой. Марина призналась, что ей было очень страшно отпускать сына на улицу, опасаясь, что его могут увидеть украинские военные или беспилотники.

Спустя год они взяли с собой документы и перебежками двинулись в сторону позиций российских военных. Через три километра их встретили солдаты ВС РФ. С ними беженцы пробыли неделю, после чего их эвакуировали. В настоящее время семья решает, где будут жить дальше, но уже в спокойной обстановке.

«Страшновато было. Но потом уже поняли, что русские, что наши. Я даже обняла этого человека. Ну ничего, ребята встретили, конечно, да, проверили документы, вещи — это их работа. Приютили, накормили, чаем напоили», — пояснила Прохорова.