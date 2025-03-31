Даже молочница: Родители бьют тревогу из-за новомодных детских горшков, провоцирующих инфекции

Современные горшки, оснащенные термочувствительными наклейками на дне, могут представлять опасность для здоровья малышей. Эти наклейки, меняющие цвет при нагревании, со временем превращаются в благоприятную среду для размножения бактерий, что может привести к инфекциям, включая молочницу.

Популярные детские горшки с термовиниловыми наклейками. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, продавцы популярных детских горшков с подобными наклейками утверждают, что товар является многоразовым и абсолютно безопасным. Однако при длительном использовании наклейка, которую многие мамочки не снимают месяцами, становится средоточием различных инфекций. Как пояснила педиатр, автор книги «Ребёнок с первых дней» Дарья Копьева, подобные наклейки сложно тщательно промыть, из-за чего впоследствии на дне горшка могут размножиться кишечная палочка, стафилококк и даже грибки рода Candida, более известные как молочница.

Врач также отметила, что пока не существует надёжных научных данных о воздействии наклеек из термопластичного винила, часто содержащих фталаты, на здоровье детей. Несмотря на это, использование горшка с наклейкой не запрещено, но рекомендуется регулярно менять наклейку и тщательно мыть горшок.