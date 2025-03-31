«Скидывают цены»: Российские перевозчики возмутились схемой конкурентов из Китая

Ассоциация автоперевозчиков «АвтоГрузЭкс» пожаловалась на китайских конкурентов в правительство и Ространснадзор. Представителям отрасли не нравится, что перевозчики из КНР берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям, и назначают цены ниже рыночных, пишет газета «Известия».

Авторы материала уточнили, что китайские перевозчики стали работать по схеме каботажа (перевозка товаров иностранными компаниями с погрузкой и выгрузкой внутри страны), хотя это разрешается только фирмам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. По данным газеты, фуры из КНР приезжают с грузом, а после доставки — набирают заказов на обратный путь, чтобы не ехать обратно без дела.

Кроме того, китайские представители отрасли скидывают цену на 20%, чтобы опередить конкурентов. Это позволяет им не платить сборы и штрафы за перегруз. Представители «АвтоГрузЭкс» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с жалобой, что отечественных перевозчиков выдавливают с маршрутов на территории страны.

«Китайцы берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям или сложности задачи, называют цены ниже рыночных. К примеру, китайская фура привезла груз в Екатеринбург. Чтобы не возвращаться порожним, водитель берёт местный заказ и везёт его до Благовещенска. Выполнить рейс он может дешевле, чем российские перевозчики», — подчеркнул заместитель гендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артём Васканян.

В департаменте международных перевозок ГК ГЛТ дополнили, что китайские дальнобойщики могут снижать цены за счёт выгодных ставок лизинга, цен на технику и национальных льгот. У представителей отрасли из КНР также нет проблем с запчастями и обновлением транспорта, подытожил директор по транспортной логистике ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Скуратов.