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31 марта, 11:35

Нардеп от партии Порошенко* заминировал военкомат в Днепропетровской области

«Страна.ua»: Нардепа от партии Порошенко* заподозрили в размещении мины у ТЦК

В Криворожском районе Днепропетровской области Украины депутат местного совета от партии Петра Порошенко* «Европейская Солидарность» Валерий Ищенко подозревается в совершении преступления. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, Ищенко оставил противотанковую мину возле здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в посёлке Широкое. Депутат был задержан правоохранительными органами, а мина обезврежена.

Ранее сообщалось, что одесситки перекрыли дорогу военкомам и достали призывника прямо из окна «бусика». В «операции» по вызволению молодого парня участвовало 10 женщин.

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* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

Наталья Демьянова
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