Нардеп от партии Порошенко* заминировал военкомат в Днепропетровской области

В Криворожском районе Днепропетровской области Украины депутат местного совета от партии Петра Порошенко* «Европейская Солидарность» Валерий Ищенко подозревается в совершении преступления. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, Ищенко оставил противотанковую мину возле здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в посёлке Широкое. Депутат был задержан правоохранительными органами, а мина обезврежена.

Ранее сообщалось, что одесситки перекрыли дорогу военкомам и достали призывника прямо из окна «бусика». В «операции» по вызволению молодого парня участвовало 10 женщин.