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31 марта, 12:18

В Киев прибыли парламентские представители со всей Европы

Спикер Рады Стефанчук: В Киев прибыли парламентские представители со всей Европы

Представители парламентов Европы прибыли с официальным визитом в Киев, о чём в понедельник сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в столицу приехали спикеры и вице-спикеры из различных стран, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Эстонию, Исландию, Испанию, Латвию, Литву, Люксембург, Норвегию, Польшу, Португалию, Словению, Финляндию, Хорватию, Чехию и Швецию, а также делегация Европейского парламента.

Причины визита этих высокопоставленных европейцев остаются неясными.

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Ранее сообщалось, что Украина, вероятно, не согласится на новые условия соглашения с США о разработке полезных ископаемых, что может вызвать напряжённость и новый конфликт между странами. Западные СМИ отмечают, что США теперь хотят извлечь прибыль из более широких экономических активов Киева, помимо редкоземельных ресурсов.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Оксана Попова
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