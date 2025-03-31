Представители парламентов Европы прибыли с официальным визитом в Киев, о чём в понедельник сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в столицу приехали спикеры и вице-спикеры из различных стран, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Эстонию, Исландию, Испанию, Латвию, Литву, Люксембург, Норвегию, Польшу, Португалию, Словению, Финляндию, Хорватию, Чехию и Швецию, а также делегация Европейского парламента.

Ранее сообщалось, что Украина, вероятно, не согласится на новые условия соглашения с США о разработке полезных ископаемых, что может вызвать напряжённость и новый конфликт между странами. Западные СМИ отмечают, что США теперь хотят извлечь прибыль из более широких экономических активов Киева, помимо редкоземельных ресурсов.