СМИ узнали о первом длинном разговоре США и Украины о сделке по ископаемым
«Общественное»: США и Украина провели длинный разговор о сделке по ископаемым
Впервые состоялись длительные переговоры между представителями США и Украины по новому соглашению о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает о продолжающейся работе над проектом между командами обеих стран.
«Украина и США провели первый длинный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Украина, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США по совместной разработке полезных ископаемых. Согласно западным СМИ, Штаты теперь намечены на прибыль от более широкого спектра экономических активов Киева, включая ресурсы и инфраструктуру. Американский лидер Дональд Трамп также предположил, что Зеленский попытается избежать подписания соглашения по редкоземельным металлам. Он уточнил, что в таком случае у главы киевского режима возникнут очень серьёзные проблемы.
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