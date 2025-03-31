СМИ узнали о первом длинном разговоре США и Украины о сделке по ископаемым

Впервые состоялись длительные переговоры между представителями США и Украины по новому соглашению о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает о продолжающейся работе над проектом между командами обеих стран.

«Украина и США провели первый длинный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта», — говорится в сообщении.