«Проверенные методы»: Политолог раскрыл Life.ru, что ждёт Зеленского после отказа от сделки с США
Политолог Булавицкий: США заменят Зеленского в случае отказа от ресурсной сделки
США располагают значительными возможностями для оказания влияния на украинское правительство. Ранее Вашингтон уже использовал эти «проверенные методы», лишая Киев доступа к разведывательной информации и приостанавливая финансовую и военную поддержку. Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в беседе с Life.ru предположил, что в будущем Штаты могут повторить эти действия, а также усилить давление, вплоть до отстранения Владимира Зеленского от власти.
Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьёз задуматься о его замене. <...> Форматы могут быть разными — от государственного переворота до более радикальных методов, включая физическую ликвидацию. Последнее, однако, менее вероятно.
По мнению эксперта, вероятность такого развития событий существует. Это связано с падением популярности Зеленского среди граждан. Дополнительным фактором является активное обсуждение в прессе возможных кандидатов на пост президента. Катализатором может стать новый скандал, подобный тому, который произошёл недавно в Верховной раде во время обсуждения экономического соглашения с США.
Зеленский, продолжил специалист, будет максимально затягивать подписание соглашения с США. Когда время для этого истечёт, скорее всего, произойдёт новый скандал. Однако, как полагает политолог, Трамп, вероятно, не предоставит Украине больше возможностей для манёвра.
Ранее Трамп предположил, что Зеленский попытается избежать подписания соглашения по редкоземельным металлам. Он уточнил, что в таком случае у него возникнут очень серьёзные проблемы. А дот этого Life.ru писал, что в США раскрыли дату выборов президента Украины и «победную» стратегию Владимира Зеленского. Первое подтверждение участия бывшего комика в выборах может появиться 5 мая.
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