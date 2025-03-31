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31 марта, 12:27

«Проверенные методы»: Политолог раскрыл Life.ru, что ждёт Зеленского после отказа от сделки с США

Политолог Булавицкий: США заменят Зеленского в случае отказа от ресурсной сделки

США располагают значительными возможностями для оказания влияния на украинское правительство. Ранее Вашингтон уже использовал эти «проверенные методы», лишая Киев доступа к разведывательной информации и приостанавливая финансовую и военную поддержку. Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в беседе с Life.ru предположил, что в будущем Штаты могут повторить эти действия, а также усилить давление, вплоть до отстранения Владимира Зеленского от власти.

Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьёз задуматься о его замене. <...> Форматы могут быть разными — от государственного переворота до более радикальных методов, включая физическую ликвидацию. Последнее, однако, менее вероятно.

Константин Булавицкий

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория»

Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьёз задуматься о его замене. &lt;...&gt; Форматы могут быть разными — от государственного переворота до более радикальных методов, включая физическую ликвидацию. Последнее, однако, менее вероятно.
Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьёз задуматься о его замене. &lt;...&gt; Форматы могут быть разными — от государственного переворота до более радикальных методов, включая физическую ликвидацию. Последнее, однако, менее вероятно.

По мнению эксперта, вероятность такого развития событий существует. Это связано с падением популярности Зеленского среди граждан. Дополнительным фактором является активное обсуждение в прессе возможных кандидатов на пост президента. Катализатором может стать новый скандал, подобный тому, который произошёл недавно в Верховной раде во время обсуждения экономического соглашения с США.

Зеленский, продолжил специалист, будет максимально затягивать подписание соглашения с США. Когда время для этого истечёт, скорее всего, произойдёт новый скандал. Однако, как полагает политолог, Трамп, вероятно, не предоставит Украине больше возможностей для манёвра.

Сенатор заметил в отношении Трампа к Зеленскому сильное раздражение
Сенатор заметил в отношении Трампа к Зеленскому сильное раздражение

Ранее Трамп предположил, что Зеленский попытается избежать подписания соглашения по редкоземельным металлам. Он уточнил, что в таком случае у него возникнут очень серьёзные проблемы. А дот этого Life.ru писал, что в США раскрыли дату выборов президента Украины и «победную» стратегию Владимира Зеленского. Первое подтверждение участия бывшего комика в выборах может появиться 5 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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