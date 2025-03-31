США располагают значительными возможностями для оказания влияния на украинское правительство. Ранее Вашингтон уже использовал эти «проверенные методы», лишая Киев доступа к разведывательной информации и приостанавливая финансовую и военную поддержку. Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий в беседе с Life.ru предположил, что в будущем Штаты могут повторить эти действия, а также усилить давление, вплоть до отстранения Владимира Зеленского от власти.

Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьёз задуматься о его замене. <...> Форматы могут быть разными — от государственного переворота до более радикальных методов, включая физическую ликвидацию. Последнее, однако, менее вероятно. Константин Булавицкий Политолог, член Экспертного клуба «Дигория»

По мнению эксперта, вероятность такого развития событий существует. Это связано с падением популярности Зеленского среди граждан. Дополнительным фактором является активное обсуждение в прессе возможных кандидатов на пост президента. Катализатором может стать новый скандал, подобный тому, который произошёл недавно в Верховной раде во время обсуждения экономического соглашения с США.

Зеленский, продолжил специалист, будет максимально затягивать подписание соглашения с США. Когда время для этого истечёт, скорее всего, произойдёт новый скандал. Однако, как полагает политолог, Трамп, вероятно, не предоставит Украине больше возможностей для манёвра.