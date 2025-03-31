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Регион
31 марта, 12:51

На Акима Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити в Судже

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

На блогера Акима Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что полиция сталкивается с трудностями в задержании Апачева, который уклоняется от ответственности по трём административным правонарушениям. Кроме того, правоохранительные органы пока не могут провести с ним беседу в рамках доследственной проверки по делу о вандализме, предусмотренному Уголовным кодексом.

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Почётный житель Курска Александр Поветкин также выразил намерение «разобраться» с рэпером за его неуважительное отношение к жителям города. Сам Апачев вскоре заявил, что не хотел никого обидеть своим творчеством, но 90 процентов жителей Суджи не приняли его извинения.

Марина Фещенко
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