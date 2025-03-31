На Акима Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити в Судже

На блогера Акима Апачева составили протокол о хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что полиция сталкивается с трудностями в задержании Апачева, который уклоняется от ответственности по трём административным правонарушениям. Кроме того, правоохранительные органы пока не могут провести с ним беседу в рамках доследственной проверки по делу о вандализме, предусмотренному Уголовным кодексом.