Черви-супермены и волки-мутанты: У животных из зоны отчуждения нашли суперспособности

У животных из Чернобыльской зоны отчуждения заметили признаки ускоренной эволюции. Эксперты предполагают, что такое влияние может оказывать радиация, пишет РИА «Новости».

Сотрудники из Университета Овьедо (Испания) обнаружили возле АЭС необычных чёрных древесных лягушек — квакш. Как правило, они имеют ярко-зелёный окрас, но в зоне отчуждения всё иначе. Чем ближе к станции, тем чернее лягушки. Всё дело в эволюции. Квакши научились вырабатывать меланин. Этот пигмент защищает от ультрафиолета, может уменьшать негативное воздействие радиации, а ещё придаёт коже чёрный цвет.

Ещё одного удивительного представителя фауны в районе ЧАЭС обнаружили профессор биологии из Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман. Он собрал червей-нематодов из почвы и разных поверхностей для дальнейшего исследования, которое показало их неуязвимость к радиации. Они могли либо сразу обладать такой способностью, либо ускоренно приобрести её.

Волки из зоны отчуждения имеют повышенную устойчивость к раку, благодаря тому, что получают в шесть раз больше радиоактивного излучения, чем составляет безопасный уровень для людей, выяснили биологи из Принстонского университета. Также эволюционировали и птицы. Международная команда учёных из Франции, Бельгии, Японии и США во главе с экологом-эволюционистом Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины определила, что в организмах пернатых вблизи АЭС появилось больше антиоксидантов, защищающих их радиации.

Однако далеко не всем радиация даёт «суперспособности». Так, после аварии на ЧАЭС в 1986 году выросло число сельскохозяйственных животных с уродливыми мутациями. Некоторые из них прожили лишь несколько часов. В числе дефектов — пороки развития лица, лишние конечности, аномальная окраска и уменьшенный размер.