Молдавия объявила трёх сотрудников Посольства РФ персонами нон грата

В Кишинёве обосновали своё решение наличием «явных доказательств деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова». Озеров уточнил, что Молдавия высылает из страны сопредседателя по управлению миротворческой операцией в Приднестровской Молдавской Республике. Дипломат назвал обвинения Кишинёва голословными и несостоятельными. Посол призвал власти страны вернуться к нормальному диалогу.

При Санду на посту президента власти Молдавии взяли жёсткий курс на Запада и отдаление от России. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая выступает за дружбу за РФ, они задержали и теперь хотят судить. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под Кишинёв. После этого молдавская диаспора вышла на митинг в Москве, чтобы убедить власти пересмотреть решение в отношении политика.