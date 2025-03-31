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Регион
31 марта, 13:59

Минобороны заявило об отсутствии планов по отправке призывников в новые регионы

Минобороны РФ: Весенняя призывная кампания не связана с СВО на Украине

Минобороны заявило об отсутствии планов по отправке призывников в новые регионы. Обложка © VK / Минобороны РФ

Минобороны заявило об отсутствии планов по отправке призывников в новые регионы. Обложка © VK / Минобороны РФ

Весенняя призывная кампания не имеет никакого отношения к специальной военной операции на Украине и будет проходить в соответствии с установленным порядком. С такой информацией выступило Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по призыву будут осуществляться в плановом режиме, в сроки, определённые законодательством Российской Федерации.

Призывников не направят в регионы, такие как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский отметил, что все призывники будут направлены для прохождения службы исключительно в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России. Он уточнил, что военнослужащие, призванные на службу, не будут направляться в новые регионы для выполнения задач специальной военной операции.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году для прохождения службы по весеннему призыву направят 160 тыс. человек. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.

В Минобороны раскрыли, сколько человек планируется призвать в армию с 1 апреля
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Оксана Попова
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