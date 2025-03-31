Минобороны заявило об отсутствии планов по отправке призывников в новые регионы
Минобороны РФ: Весенняя призывная кампания не связана с СВО на Украине
Минобороны заявило об отсутствии планов по отправке призывников в новые регионы. Обложка © VK / Минобороны РФ
Весенняя призывная кампания не имеет никакого отношения к специальной военной операции на Украине и будет проходить в соответствии с установленным порядком. С такой информацией выступило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по призыву будут осуществляться в плановом режиме, в сроки, определённые законодательством Российской Федерации.
Призывников не направят в регионы, такие как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский отметил, что все призывники будут направлены для прохождения службы исключительно в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России. Он уточнил, что военнослужащие, призванные на службу, не будут направляться в новые регионы для выполнения задач специальной военной операции.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году для прохождения службы по весеннему призыву направят 160 тыс. человек. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.