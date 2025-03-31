Суд вынес приговоры ещё пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Грачёвский районный суд в Ставропольском крае вынес приговор пятерым участникам беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет и 6 месяцев, которые они будут отбывать в колонии общего режима, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Пятеро мужчин признаны виновными в организации массовых беспорядков и нарушении требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя и степень общественной опасности преступлений, назначил наказание в виде лишения свободы на указанные сроки.