Суд вынес приговоры ещё пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Грачёвский районный суд в Ставропольском крае вынес приговор пятерым участникам беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет и 6 месяцев, которые они будут отбывать в колонии общего режима, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
Пятеро мужчин признаны виновными в организации массовых беспорядков и нарушении требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя и степень общественной опасности преступлений, назначил наказание в виде лишения свободы на указанные сроки.
Напомним, 29 октября 2023 года толпа людей ворвалась в аэропорт Уйташ, окружив самолёт авиакомпании Red Wings, который прилетел в Махачкалу из Тель-Авива. Около 140 участников беспорядков уже отравлены судом в тюрьму, а ещё более 1200 — получили административные наказания. Во время беспорядков участники причинили ущерб международному аэропорту в Махачкале на сумму свыше 24 миллионов рублей и совершили противоправные действия в отношении 30 сотрудников правоохранительных органов.