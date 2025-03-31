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Регион
31 марта, 14:31

Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля

Призывников начнут направлять в войска со сборных пунктов с 10 апреля. Обложка © VK / Минобороны

Призывников начнут направлять в войска со сборных пунктов с 10 апреля. Обложка © VK / Минобороны

С 10 апреля 2025 года начнётся отправка срочников, призванных в рамках весеннего призыва, в войска. Об этом проинформировал вице-адмирал Владимир Цимлянский, занимающий должность заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России.

Он отметил, что отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться согласно заранее установленному графику. Срок службы для призывников останется прежним и составит 12 месяцев.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году для прохождения службы по весеннему призыву направят 160 тыс. человек. В новые регионы России срочники направляться не будут. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.

Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит
Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит
Оксана Попова
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